Президент Сербии хочет обсудить с российским коллегой цену на газ и объем поставок

Александр Вучич сказал, что сербская экономика растет быстрее всего в Европе, поэтому стране нужно больше горючего. По словам главы государства, если раньше республика тратила чуть больше миллиарда кубометров газа, то сейчас почти в три раза больше.

В октябре Вучич говорил, что Россия предложила с начала следующего года покупать газ по цене почти 800 долларов за тысячу кубометров. Белград в свою очередь согласился платить чуть больше 500 долларов, хотя отметил, что и эта цена станет неподъемной.