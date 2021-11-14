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01:05, 14 ноября 2021

Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление спецслужбы сообщает, что злоумышленники разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что у Федерального бюро расследований есть несколько систем электронных почт и та, что была взломана – общедоступная, которую ведомство использует для связей с общественностью. Согласно предварительным данным, по ней агенты не обменивались секретной информацией.


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