Хакеры взломали систему электронной почты ФБР

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление спецслужбы сообщает, что злоумышленники разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что у Федерального бюро расследований есть несколько систем электронных почт и та, что была взломана – общедоступная, которую ведомство использует для связей с общественностью. Согласно предварительным данным, по ней агенты не обменивались секретной информацией.
2021-11-14T01:05:32+03:00
2021-11-14T01:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 14 ноября 2021
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