Всероссийская перепись населения должна завершиться сегодня. Она шла ровно месяц

Третья всенародная перепись в истории современной России подходит к концу. Сегодня — последний день работы в большинстве районов и на интернет-портале государственных услуг. В труднодоступных частях страны исследование продолжат до двадцатого декабря.

В Росстате тем временем утверждают, что в переписи приняли участие почти все жители Росси. Еще в пятницу замглавы ведомства Павел Смелов объявил в эфире федерального телевидения о том, что собрать удалось данные уже о более чем 99-ти процентах граждан. Также неделю назад о полном завершении переписи отчитались в чеченском отделении Росстата .

Ранее «Новая газета» писала, что данные собирали и не только с согласия россиян. Волонтёры из Новосибирской области передали изданию документ из регионального управления Росстата, который разрешал переписчикам заполнять информацию о людях со слов соседей или консьержей. По этим данным, такой вариант допускали, если гражданин не хотел участвовать в переписи.

Изначально, перепись населения должна была пройти еще в прошлом году, но её отменили из-за пандемии.