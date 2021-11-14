КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против законопроекта o QR-кодах доступа в транспорт, магазины и общепит

Партии «Справедливая Россия» и КПРФ выступили против внесенного в Думу по инициативе оперативного штаба по борьбе с ковидом законопроекта о допуске в транспорт, общепит и магазины на федеральном уровне только по QR-кОдам для переболевших и вакцинированных.

Писатель Виктор Шендерович ранее в нашем эфире выразил мнение, что при попытке введения кjдов власти могут столкнуться с неожиданным сопротивлением населения

Пока в транспорт по кОдам решено пускать лишь в Татарстане; схожие системы уже действуют и в некоторых зарубежных странах – например Италии и Франции, правда там с момента введения санитарных пропусков не утихают уличные протесты против них.