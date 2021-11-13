КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против законопроекта о допуске в общепит, магазины и транспорт по QR-кодам

Партии КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против законопроекта о допуске в общепит, магазины и транспорт на федеральном уровне по QR-кодам только переболевших и вакцинированных от коронавируса. Его внесли в Думу по инциативе оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Тем временем в Екатеринбурге сотни людей вышли на согласованную акцию против введения кодов. Организовавшее акцию движение «РодНадзор» ведет сбор подписей под обращением к генпрокурору с требованием отменить систему QR-кодов, звучали также требования отложить их введения до тех пор, пока в страну не начнут завозить иностранные вакцины.

Пока о введении кодов для доступа в транспорт объявили лишь власти Татарстана. Меж тем в Европе похожие системы уже заработали в Италии и Франции, и в обеих странах каждые выходные до сих пор не утихают массовые протесты по этому поводу.

