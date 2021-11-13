В Махачкале суд отправил под домашний арест по делу о наезде на полицейского друга брата борца Хабиба Нурмагомедова

Меру пресечения Камалу Идрисову избрали на 2 месяца.

Напомним, пара 11-го ноября летела из Каспийска в Москву, и по версии правоохранителей совершила наезд на одного из них на въезде в аэропорт. Обоих задержали по прилете в столицу. В отношении самого Усмана Нурмагомедова меру пресечения пока не избрали. По версии следствия, за рулем машины в момент наезда был не он, а именно его друг Идрисов. Максимальное наказание по статье «применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни» — 5 лет колонии.