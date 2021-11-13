Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось, к тюрьме пригнали реанимобиль

Саакашвили отправили в тюрьму вскоре по возвращении с Украины. Он был заочно осужден на 6 лет. Сам бывший глава государства свое преследование считает политическим и в заключении объявил голодовку.
2021-11-13T23:04:45+03:00
2021-11-13T23:15:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935548-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3564324.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 13 ноября 2021
У находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили значительно ухудшилось состояние здоровья, к тюрьме пригнали реанимобиль, об этом заявила его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, сообщает «Интерфакс».
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
История с миграционным кризисом играет на руку Лукашенко. Россия будет вынуждена поддерживать его любые действия, потому что в долгосрочном моменте в 23-24 году нужно будет принимать решение по союзному государству, поэтому придется пренебречь уроном, который Лукашенко сейчас нанесет и России…