В столице Индии из-за опасного загрязнения воздуха закрываются школы

Чтобы детям не пришлось дышать загрязнённым воздухом все школы, начиная с понедельника, будут закрыты в течение недели. Уроки будут проходить в удалённом режиме. Об этом, как пишет газета The Times of India, объявили в руководстве национального столичного округа Дели. Также на два дня чиновники запретили в городе строительные работы. Сотрудники всех государственных учреждений тоже будут обязаны перейти на удалённый режим.

Дело в том, что в индийской столице уже больше недели стоит смог. По оценке экологов, индекс качества воздуха в Дели сейчас вырос до крайне опасных значений. Главными причинами сложившейся ситуации чиновники называют массовое сжигание соломы на полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Только вчера в пригороде зафиксировали более четырёх тысяч пожаров.

Ранее представители властей индийской столицы отмечали, что дышать её воздухом также вредно, как выкуривать по пачке сигарет в день. ТАСС сообщает, что по оценке специалистов, загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.