Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии из-за требования властей закрыть правозащитный центр «Мемориал»*

Писатель Людмила Петрушевская отказалась от врученной ей 20 лет назад госпремии в знак протеста против планов властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*». Она объявила, что передаст значок в музей, а денежную часть не вернет властям, но отдаст на благотворительность.

Писатель Александр Архангельский сказал «Эху Москвы», что отказ от госпремии Людмилы Петрушевский — это попытка драматурга быть услышанной властью.

Александр Архангельский напомнил, что в последний раз писатели отказывались от Госпремий в 90-х годах.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.