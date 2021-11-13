Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Усман, доставлен в Махачкалу для разбирательств по делу о наезде на полицейского

Двоюродный брат борца Хабиба Нурмагомедова, Усман, доставлен в Махачкалу для разбирательств по делу о наезде на полицейского в аэропорту города Каспийска. Инцидент произошел 11-го ноября, после чего Нурмагомедов с другом вылетел в Москву, где его и задержали в аэропорту «Шереметьево». По статье «применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти» ему грозит до 5 лет лишения свободы.
2021-11-13T21:03:58+03:00
2021-11-13T21:04:04+03:00
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21:03, 13 ноября 2021
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