В Челябинской области 6 человек погибли, 1 пострадал в ДТП на федеральной трассе М-5

О этом сообщает региональное управление МВД. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мицубиси Лансер», совершая обгон по встречной полосе, столкнулся в лоб с «Ладой Калина», за рулем которой был 26-летний мужчина. Оба водителя и все пассажиры, кроме одного, от полученных травм скончались на месте.