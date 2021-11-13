В Челябинской области 6 человек погибли, 1 пострадал в ДТП на федеральной трассе М-5

О этом сообщает региональное управление МВД. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мицубиси Лансер», совершая обгон по встречной полосе, столкнулся в лоб с «Ладой Калина», за рулем которой был 26-летний мужчина. Оба водителя и все пассажиры, кроме одного, от полученных травм скончались на месте.
2021-11-13T21:03:25+03:00
2021-11-13T21:03:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 13 ноября 2021
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