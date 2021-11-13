Сирийская а/к Cham Wings Airlines приостановила рейсы Дамаск-Минск из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines приостановила рейсы Дамаск-Минск из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом. Ранее польская полиция объявила о найденном возле белорусской границе мертвом сирийце. Причина смерти пока не установлена.

По подсчетам агентства РИА «Новости», с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе летом этого года там погибли уже как минимум 5 мигрантов. Тысячи других в данный момент разбили там палаточный лагерь в ожидании пропуска. Все они пытаются нелегально прорваться в страны Евросоюза через Польшу, некоторые через Литву. Пропускать нелегалов режим Александра Лукашенко начал в отместку за введенные против него европейские санкции.

Директор агентства Европейского союза по безопасности внешних границ «Фнронтекс» Фабрис Лиггери полагает, что неспокойная обстановка на белорусско-польской границе продержится еще долго. Об это сказал агентству Рейтер:

«Сейчас на границе напряженная обстановка. Я не думаю, что поток мигрантов прекратиться. Мы видим, что все факторы, которые вызвали этот кризис, все еще оказывают влияние и что ситуация не меняется. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что нам придется решать проблемы беженцев еще долго».

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС обострилась с начала ноября.