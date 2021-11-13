В Белоруссии перестали продавать машины россиянам, пишет «Новая газета» со ссылкой сразу на несколько человек, которые пытались оформить сделки в разных дилерских центрах соседней страны. По их словам, им прямо говорят о запрете, не обосновывая его причины или ссылаясь на некие договоренности с российскими дилерами. Также несостоявшимся покупателям предлагают оформить машину на любого родственника из Белоруссии или даже на чужого человека за небольшое вознаграждение.

Опрошенные «Новой газетой» эксперты связывают это с тем, что в России автомобили значительно дороже, причем на фоне явного дефицита предложения продавцы диктуют покупателям условия и легко могут навязать дополнительные опции, а в Белоруссии до сих пор многие иномарки можно купить по рекомендованной производителем цене.