Польская полиция объявила о найденном возле белорусской границе мертвом сирийце

Тело юноши нашли неподалеку от деревни Вульки Тереховской, с польской стороны границы. Причина смерти пока не установлена.

По подсчетам агентства РИА «Новости», с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе летом этого года там погибли уже как минимум 5 мигрантов. Тысячи других в данный момент разбили там палаточный лагерь в ожидании пропуска. Все они пытаются нелегально прорваться в страны Евросоюза через Польшу, некоторые через Литву. Пропускать нелегалов режим Александра Лукашенко начал в отместку за введенные против него европейские санкции.