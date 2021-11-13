Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии из-за требования властей закрыть правозащитный центр «Мемориал»*

Писатель Людмила Петрушевская отказалась от врученной ей 20 лет назад госпремии в знак протеста против планов властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*». Она объявила, что передаст значок в музей, а денежную часть не вернет властям, но отдаст на благотворительность. Также Петрушевская припомнила, что сам президент Путин не читал пьесу о вернувшихся из лагерей, за которую когда-то награждал ее.

С иском о ликвидации «Мемориала», основанного в конце 80-х академиком Сахаровым, позавчера обратилась в Верховный суд Генпрокуратура. Ранее «Мемориал» также объявили иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.