На острове Пальма в составе Канарского архипелага Испании впервые с начала извержения вулкана из-за него погиб человек

Об этом пишет газета El Pais. 70-летний мужчина убирался вокруг дома, засыпаемого пеплом от вулкана, в тот момент когда постройка под тяжестью этого самого пепла обрушилась.

Извержение вулкана на острове длится уже почти два месяца, за это время потоки лавы нанесли многомиллионный ущерб окружающей инфраструктуре и сельхозугодьям, но обошлось без пострадавших. Правда, из районов, которые прошла лава, заблаговременно эвакуировали несколько тысяч человек.