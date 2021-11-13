На станции «Сходненская» столичного метро сразу два человека упали на рельсы

Движение поездов от станции «Планерная» до станции «Спартак» приостановили, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
2021-11-13T20:03:16+03:00
2021-11-13T20:03:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 13 ноября 2021
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