Z Архив новостей новости
5 1 6 79
19:34, 13 ноября 2021

Три мигранта были объявлены пропавшими без вести после попытки переплыть на каноэ из Франции в Англию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Франция должна предпринять усилия, чтобы предотвратить попытки такого рода:

«У нас есть проблема: они прибывают из Франции и, в конце концов, если французские власти не будут или не смогут контролировать эти перемещения, нам очень трудно возвращать этих людей в море. Мы хотим поступать безопасно и гуманно, но это очень сложно. Так что нужно работать с французами и попытаться убедить их охранять пляжи, с которых эти люди отправляются к нам».

Джонсон считает недопустимой ситуацию, когда в Великобританию ежедневно нелегально прибывают несколько сотен мигрантов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 186 6 17042 07.11
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 108 6 10331 10:13
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 189 6 18248 09.11
Новости

«Русская служба Би-би-си»: Актеров, которые поддержали Алексея Навального, перестали снимать в кино и сериалах В черный список попали, в частности, Павел Деревянко, Александра Бортич, Варвара Шмыкова, Яна Троянова и другие артисты…

5 44 6 31470
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 130 6 16295 08.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 162 6 21529 10.11
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3564114

5 57 6 7626 12:07
#слушать 01:31:25 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 49 6 7108 10.11
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 83 6 13521 08.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 104 6 18258 08.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 90 6 16731 11.11
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13537 07.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 71 6 14389 10.11
8читать ;смотреть
Блоги

Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…

5 24 6 5694 12.11
Новости

Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии в знак протеста против происходящего вокруг «Мемориала» В Фейсбуке она напомнила, что эту награду почти 20 лет ей вручал нынешний президент Владимир Путин…

5 22 6 5243
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Омонимы, не больше Чем американский закон об иноагентах отличается от российского?..

5 100 6 25227 11.11

Популярное за неделю

Новости

КПРФ и «Справедливая Россия» не поддерживают введение всеобщей системы цифровых кодов Первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин сказал, что, по мнению его фракции, введение дополнительных ограничений, затрагивающих права и свободу граждан, недопустимо…

5 1 6 21155
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко уже неделю тужится над огромным участком белорусско-польской границы. И он думает, что он хорошо спрятался…

5 18 6 79406 10.11
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 185 6 16999 07.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 229 6 130493 11.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 67 6 89778 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9321490
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5081127

Сегодня в эфире