Три мигранта были объявлены пропавшими без вести после попытки переплыть на каноэ из Франции в Англию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Франция должна предпринять усилия, чтобы предотвратить попытки такого рода:

«У нас есть проблема: они прибывают из Франции и, в конце концов, если французские власти не будут или не смогут контролировать эти перемещения, нам очень трудно возвращать этих людей в море. Мы хотим поступать безопасно и гуманно, но это очень сложно. Так что нужно работать с французами и попытаться убедить их охранять пляжи, с которых эти люди отправляются к нам».

Джонсон считает недопустимой ситуацию, когда в Великобританию ежедневно нелегально прибывают несколько сотен мигрантов.