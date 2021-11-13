На Пушкинской площади в центре Москвы задержали еще двух человек с одиночными пикетами

Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный властями иностранным агентом. Молодые люди стояли в пикетах против электронного голосования и в поддержку политзаключенных. Вместе с ним в ОВД «Тверской» доставили еще трех человек, которые пытались их защитить. На всех оформляют административные протоколы по статье «Нарушение правил участия в акции».
2021-11-13T19:31:59+03:00
2021-11-13T19:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 13 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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