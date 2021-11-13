На Пушкинской площади в центре Москвы задержали еще двух человек с одиночными пикетами

Об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный властями иностранным агентом. Молодые люди стояли в пикетах против электронного голосования и в поддержку политзаключенных. Вместе с ним в ОВД «Тверской» доставили еще трех человек, которые пытались их защитить. На всех оформляют административные протоколы по статье «Нарушение правил участия в акции».

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.