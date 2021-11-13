Прокуратура внесла представление начальнику мордовской колонии строгого режима №17, где сидит американец Пол Уилан

Нарушение законодательства усмотрели в том, что тюремщик похлопал Уилана по плечу из-за спины, чем, по мнению прокуратуры, проявил «заносчивость и пренебрежительное отношение» к осужденному – иных нарушений его прав не усмотрели.

Уилана задержали в Москве в 2018-м и осудили на 16 лет по делу о шпионаже. Сам он своей вины не признает.