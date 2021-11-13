В США суд окончательно отменил опекунство отца над поп-певицей Бритни Спирс 

Американская поп-звезда Бритни Спирс, наконец-то, стала свободной — суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство над певицей, установленное ее отцом 13 лет назад и позволявшее Джеймсу Спирсу полностью контролировать жизнь дочери. Весь мир начал пристально следить за судьбой Бритни после ее шокирующих показаний суду в июне этого года.

Опекунство над дочерью Джеймс Спирс установил в 2008 году, когда у Бритни Спирс случился психологический срыв на фоне развода. Введенное судом изначально на полгода, опекунство растянулось на 13 лет и позволило отцу поп-звезды полностью контролировать ее личную жизнь, профессиональную деятельность и состояние в 60 млн долларов. В июне этого года Бритни Спирс дала шокирующие показания в суде — она назвала опекунство отца абьюзом, рассказала, что ей не разрешали иметь детей и вместе с врачами накачивали медикаментами и попросила суд вернуть ее ее жизнь назад, а ФБР — начать уголовное расследование против отца. Бритни также рассказала, что не знала, что имела право обратиться в суд с требованием прекращения опеки — после чего попросила сменить адвоката. Позднее из документального фильма Нью-Йорк Таймс выяснилось, что Джеймс Спирс установил тотальную видеослежку за дочерью и имел доступ к ее соцсетям и переписке с адвокатом. В сентябре Бритни Спирс удалось добиться удаления отца из числа опекунов, а 12 ноября — и полного прекращения опекунства.

Своим освобождением Бритни Спирс обязана своим фанатам — именно они несколько лет назад забили тревогу, усмотрев в ее соцсетях скрытые послания с просьбами о помощи и начали движение #FreeBritney, добившись в итоге внимания общественности и политиков.