Владимир Путин высказал обеспокоенность военными маневрами стран НАТО в Черном море, однако добавил, что Россия пока не планирует проводить там свои учения.
Путин добавил, что Минобороны ограничивается только сопровождением иностранных учений.
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Владимир Путин высказал обеспокоенность военными маневрами стран НАТО в Черном море, однако добавил, что Россия пока не планирует проводить там свои учения.
Путин добавил, что Минобороны ограничивается только сопровождением иностранных учений.
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…