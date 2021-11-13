В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку арестованного и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает почти полтора месяца. Его участники акции требуют перевести из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Митингующие заняли всю площадь перед парламентом. В акции участвуют представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и её сторонники, а также ряд других политических сил. Звучат требования освободить бывшего президента Грузии, отменить результаты недавно проведённых муниципальных выборов, на которых победила правящая партия. Но главное, чего добиваются участники митинга — перевод Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Устроители акции обещают проводить её ежедневно, сообщает агентство РИА «Новости». Часть проспекта Руставели перекрыта. Политик пока не остановил голодовку, она длится уже 44-й день. Саакашвили сказал пару дней назад, что прекратит её при условии перевода в гражданскую клинику, где он пройдёт курс реабилитации. Власти дали понять, что не намерены выполнять это условие и после прекращения голодовки экс-президента Грузии вернут в тюрьму Рустави. Самочувствие Саакашвили очень плохое, сказала его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Мать политика сегодня встретилась с патриархом Грузии и рассказала ему о тяжёлых условиях, в которых содержится её сын.

Саакашвили был арестован в начале октября как только вернулся в Грузию. В своей стране он проходит по нескольким уголовным делам. Политик называет задержание и арест незаконными, а обвинения в его адрес сфальсицированными.