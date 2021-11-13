Смольный продлит время работы петербургского общепита на один час

Такое поручение дал губернатор Александр Беглов во время ответов на вопросы пользователей соцсети Вконтакте.

Петербургские рестораны по-прежнему смогут пускать клиентов лишь до одиннадцати часов вечера, однако заканчивать работу заведениям позволят на час позже, то есть гости, которые прошли до запретного часа, смогут закончить ужин. Об этом губернатора Александра Беглова попросили предприниматели. Новых ограничений для бизнеса и горожан в Смольном пока не планируют, в том числе и на время новогодних праздников. По словам представителя комитета по промышленной политике если достаточное количество горожан сделает прививки в этом месяце, то есть до того, как в Петербурге заработает система цифровых пропусков, то у людей появится коллективный иммунитет. Территории, куда можно будет пройти по куар-кодам, будут безопасны для гуляний. А вице-губернатор, который курирует культуру, добавил, что в этом году в Петербурге организуют не одну, а несколько городских ярмарок, что позволит рассредоточить поток горожан.

За последние сутки по официальным данным в петербургские клиники направили почти пятьсот пациентов с коронавирусом. Это почти на сто человек больше, чем вчера, но ниже показателя двухнедельной давности.