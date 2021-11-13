Сотни людей вышли на акцию против введения коронавирусных QR-кодов в Екатеринбурге

Они собрались у ТЦ «Дирижабль». Несмотря на эпидемиологическую обстановку, протесты были согласованы региональной администрацией. К митингующим пришли депутаты из городской думы и регионального ЗакСобрания от КПРФ. Организовавшее акцию движение «РодНадзор» ведет сбор подписей под обращением к генпрокурору Игорю Краснову с требованием отменить систему QR-кодов, звучали также требования отложить их введения до тех пор, пока в страну не разрешат завозить иностранные вакцины.

Законопроект об обязательных кодах для доступа в общепит, магазины и транспорт на федеральном уровне в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.