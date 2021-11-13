Суд в Кирове признал незаконным отказ в согласовании пикета с требованием соблюдать Конституцию, пишет правозащитный проект ОВД-инфо* со ссылкой на члена партии ПАРНАС Вадима Ананьина. По его словам, Первомайский районный суд города удовлетворил иск активистки Светланы Мариной, которая обжаловала запрет акции 12-го ноября городской администрацией. Там не согласовали пикет, сославшись на эпидемиологическую обстановку.

Суд обязал городскую администрацию не препятствовать проведению акции и возместить Светлане Мариной расходы — 300 рублей, которые она потратила на оплату пошлины.



* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.