В российских регионах растет недовольство из-за введения обязательных цифровых кодов о вакцинации

Сразу в двух субъектах страны сегодня прошли акции против введения так называемых QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Так, около 200 жителей Екатеринбурга вышли к зданию торгового центра «Дирижабль» с плакатами, сообщает интернет-издание E1. Организатором протеста стало общественное движение «Родительский надзор». Собравшиеся активно спорили и утверждали, что введение цифровых сертификатов противоречит Конституции.

На мероприятии присутствовали и силовики, однако их было не много и в происходящее они не вмешивались.

Аналогичная ситуация складывается и в Туве, где региональное отделение КПРФ выступило с заявлением против принудительной вакцинации. Местные коммунисты также уверены, что требование властей антиконституционно.

Без трудностей в первый день введения цифровых сертификатов не обошлось и в Воронеже, где на вход в общественные места образовались огромные очереди. Судя по кадрам в социальных сетях, посетители хотя и надели маски, но о социальной дистанции говорить не приходится. Они толпятся на улице почти плечом к плечу.

Опрос компании Superjob показал, что около 70% россиян не поддерживают введение цифровых кодов.

Кстати, в Госдуме нет единого мнения относительно правительственного законопроекта о QR-кодах. Сегодня председатель фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов заявил, что ее депутаты будут голосовать против.