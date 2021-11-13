Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии из-за требования властей закрыть правозащитный центр «Мемориал»*

Писательница Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии из-за требования российских властей закрыть правозащитный центр «Мемориал*». Ликвидировать его требовала Генпрокуратура.

В заявлении драматурга сказано, что для неё «Мемориал» — это память об осуждённых и расстрелянных, об умерших голодной смертью, о сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам, о тысячах таких заключенных, «опасных для властей». Людмила Петрушевская отметила, что сейчас эту память отбирают, в связи с чем писательница отказывается от звания лауреата Государственной премии в области литературы и искусства, полученного в 2002-ом году, потому что награду вручал президент Владимир Путин. Также в интервью «Эху Москвы» драматург отметила, что средства, полученные тогда от государства, переведёт на благотворительность.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации международной организации «Мемориал» на этой неделе. В ведомстве отметили, что этот центр скрывает, что выполняет функции иноагента. Также гособвинители добавили, что организация осуществляет свою деятельность с нарушением Конституции.

«Мемориал» был создан в 87-ом году с целью восстановления памяти о жертвах политических репрессий. Позже он стал и одной из крупнейших в России правозащитных организаций. Один из её основателей Юрий Самодуров вышел сегодня на одиночный пикет в поддержку центра. Он сказал, что считает деятельность организации крайне важной.

Правозащитный центр «Мемориал» был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году, а международный «Мемориал» — в 2016-м.

Тем временем в защиту «Мемориала» выступили Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Вашингтоне давление на центр назвали атакой на свободу слова, а в Брюсселе отметил, что закрытие организации станет невосполнимой потерей и для россиян, и для Европы.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.