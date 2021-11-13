На фоне миграционного кризиса Варшава пригрозила полностью остановить железнодорожное сообщение с Белоруссией

На фоне миграционного кризиса, который усугубляется на белорусско-польской границе, Варшава пригрозила полностью остановить железнодорожное сообщение с соседней страной. Одновременно, как рассказал в радиоэфире глава польского МИДа Мариуш Каминьский, в следующем году граница с Белоруссией будет укреплена.

В Варшаве уверены, что к миграционному кризису причастны Белоруссия и стоящая за ней Россия. Сам белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью российскому провластному журналу «Национальная оборона» категорически отверг эти утверждения и заявил, что миграционный кризис – это элемент гибридной войны, которую западные страны ведут против Белоруссии.

Наблюдатели отмечают, что заявление Варшавы о возможном закрытии железнодорожного сообщения через границу последовало после угроз Лукашенко закрыть газовый транзит в страны ЕС в случае ужесточения санкций против республики. Впрочем, президент России Владимир Путин сегодня предположил, что до перекрытия газового транзита дело вряд ли дойдет.

Между тем, обстановка на границе продолжает обостряться. Сегодня польские пограничники сообщили об очередной попытке мигрантов прорваться на территорию Польши.

По мнению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко выгоден кризис, который возник на польско-белорусской границе.

На этом фоне пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт заявила, что Белоруссия всегда готова к диалогу с Западом по разрешению миграционного кризиса. Таким образом представитель белорусского лидера прокомментировала возможные переговоры Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель, о желательности которых недавно говорил Владимир Путин.