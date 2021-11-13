Один из основателей «Мемориала»* Самодуров вышел в пикет против ликвидации организации

Один из основателей «Мемориала» Юрий Самодуров вышел в пикет против ликвидации организации. О причинах этого он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я прежде всего думаю, что помимо публикаций в СМИ, петиций, и так далее, всегда важны какие-то уличные акции в поддержку, в защиту, или акции протеста того, что важно, что волнует людей, в частности, поскольку вышел я, то, что волнует меня. Писать что-то в фэйсбуке или на «Эхо Москвы» мне кажется в этой ситуации совершенно недостаточно, потому что, ну я надеюсь, что только какие-то уличные выступления могут как-то изменить общественное мнение по поводу закрытия «Мемориала»», – пояснил Самодуров.

Правозащитник напомнил, что это не первая попытка закрытия «Мемориала». «Эта вторая попытка закрытия «Мемориала», она гораздо более ненормальная с моей точки зрения. Кстати, и первая попытка, она тоже была основана на иске Минюста в связи с введением такой дефиниции как иностранный агент. Ну все мы понимаем, люди старшего поколения, что иностранный агент — это враг народа. Считать «Мемориал*» врагом народа я не могу и не хочу, не только потому, что я принимал непосредственное участие в его создании, но просто потому что «Мемориал» выполняет практически лучше всех ту роль, которая в обществе важна и необходима», – отметил он.

Самодуров подробнее рассказал «Эху Москвы» о роли, которую играет организация. «Не только государство должно каким-то образом помнить о преступлениях, совершенных в его истории, но и общество должно помнить. И вот «Мемориал», он взял на себя дело формулирования и выражения публичного национальной памяти о жертвах и преступлениях советского режима. Если о преступлениях советского режима не помнить, то жизнь будет совершенно другой, она какая-то будет совершенно бессовестная», – заключил он.

На этой неделе Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации правозащитного общества «Мемориал» в связи с нарушением требований закона об иноагентах.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.