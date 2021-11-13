На испанском острове Пальма из-за последствий извержения вулкана погиб человек

Как пишет издание «Паис», он убирал пепел от извергающегося вулкана с крыши своего дома. Строение не вынесло веса пепла и обрушилось. Это первый человек, умерший из-за извержения вулкана на Пальме, которое началось 19-го сентября.
2021-11-13T17:37:44+03:00
2021-11-13T17:37:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 13 ноября 2021
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