Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку в центре Тбилиси

Сколько человек собралось у здания парламента, агентство РИА «Новости» не уточняет. Примыкающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. Собравшиеся требуют перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, освобождения экс-президента и назначения внеочередных парламентских выборов.

Саакашвили держит голодовку в тюрьме с 1-го октября. На днях он согласился прекратить ее при условии при условии перевода с гражданскую больницу.