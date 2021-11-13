Четверо иностранных рабочих погибли, двое пострадали при пожаре в строительных бытовках в Подмосковье

Четверо иностранных рабочих погибли, двое пострадали при пожаре в строительных бытовках в Солнечногорском районе Подмосковья. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана. Строительный городок находится на территории санатория «Сенеж». Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Власти ведут расследование.