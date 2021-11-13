Писательница Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии, которую ей в 2002 году вручал Владимир Путин

У себя в ФБ Петрушевская назвала причиной отказа от премии намерение российских властей ликвидировать старейшую правозащитную организацию «Мемориал*». Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный мемориал». Вслед за этим прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Надзорные ведомства считают, что «Мемориал» «систематически нарушает закон об «иноагентах», и оправдывает деятельность террористических и экстремистских организаций.
2021-11-13T17:33:06+03:00
2021-11-13T17:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 13 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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