Писательница Людмила Петрушевская отказалась от Госпремии, которую ей в 2002 году вручал Владимир Путин

У себя в ФБ Петрушевская назвала причиной отказа от премии намерение российских властей ликвидировать старейшую правозащитную организацию «Мемориал*». Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный мемориал». Вслед за этим прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Надзорные ведомства считают, что «Мемориал» «систематически нарушает закон об «иноагентах», и оправдывает деятельность террористических и экстремистских организаций.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.