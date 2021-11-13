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17:08, 13 ноября 2021

Представитель РПЦ митрополит Иларион призывает наказывать тех, кто отговаривает граждан прививаться от коронавируса

Ранее митрополит Иларион говорил, что вакцинация не противоречит православию, и прикрываться богом для отказа от прививки, по его словам, недопустимо.


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