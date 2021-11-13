Столичные власти определились с ценой за вывоз мусора, которую жители города будут обязаны платить со следующего года

Таким образом чиновники готовятся к тому, что Москва присоединится к мусорной реформе, которую реализуют уже в некоторых других регионах.

С 1-ого января 2022-ого года плата за вывоз твёрдых отходов составит для москвичей 7 рублей 27 копеек за квадратный метр квартиры. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РБК. Агентство уточняет, что эту сумму подсчитали, исходя из информации, представленной в указе замруководителя департамента экономической политики и развития города Дмитрия Путина. Официально столичная администрация эту информацию еще не комментировала.

Единым оператором, который займётся вывозом твёрдых отходов из города, стал ГУП «Экотехпром». Он победил в конкурсном отборе, который закончился минувшим летом. Предприятие занимается и сбором, и транспортировкой, и сортировкой мусора. На сайте организации сказано, что в городе уже работает около сотни её мусоровозов.

Реформа по обращению с твёрдыми отходами началась в 2019-ом году. Власти утверждают, что её главная цель — сократить количество вывозимого на полигоны мусора и борьба с незаконными свалками.