Лукашенко считает, что миграционный кризис на границе – элемент гибридной войны, которую ведет Запад против Белоруссии

Белорусский руководитель Александр Лукашенко считает, что миграционный кризис на границе с Польшей – это элемент гибридной войны, которую ведут западные страны против Белоруссии.

В интервью российскому журналу «Национальная оборона» Лукашенко не исключил, что противостояние на границе может послужить почвой для провокаций, что приведет к обострению ситуации.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко выгоден кризис, который возник на польско-белорусской границе.

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.