В РПЦ надеются, что рано или поздно тело Владимира Ленина вынесут из Мавзолея и захоронят

Как заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, мавзолей Ленина – это пережиток прошлого. У Ленина остается очень много поклонников, в том числе и среди молодёжи. Митрополит Иларион надеется, что консенсус в вопросе захоронения Ленина будет найден.