Частная компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту очередную партию спутников глобальной интерне-сети Starlink

Космические аппараты были запущены с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень носителя, которая использовалась уже в девятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на платформу в Атлантике. Теперь орбитальная группировка SpaceX насчитывает более 1800 космических аппаратов.