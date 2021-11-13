Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево»

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, командир Эйрбаса-330 доложил перед посадкой о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности, но их помощь не потребовалась. Лайнер удалось благополучно посадить. Сейчас его осматривают инженеры. Среди пассажиров пострадавших нет.
2021-11-13T16:36:54+03:00
2021-11-13T16:36:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 13 ноября 2021
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