Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево»

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, командир Эйрбаса-330 доложил перед посадкой о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности, но их помощь не потребовалась. Лайнер удалось благополучно посадить. Сейчас его осматривают инженеры. Среди пассажиров пострадавших нет.