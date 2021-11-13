Один из основателей правозащитной организации «Мемориал*» Юрий Самодуров сегодня вышел на пикет на Пушкинской площади. Он выступил против планов властей ликвидировать организацию. Как передает телеканал «Дождь*», полиция не стала задерживать Самодурова.

Сегодня же госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти отказаться от планов ликвидации правозащитной организации «Мемориал». Соответствующие иски российских властей он назвал очередной атакой на свободу слова. По мнению Блинкена, Россия должна прекратить злоупотреблять законом об иноагентах. С аналогичным заявлением от имени Евросоюза ранее выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.