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16:05, 13 ноября 2021

Во Франции почтили память жертв теракта 2015 года

Церемония этого года совпала с судебным процессом над обвиняемыми в причастности к теракту. На скамье подсудимых сейчас 14 человек, почти все они непосредственные участники нападения.

День во Франции начался с возложения цветов перед футбольным стадионом «Стад-де-Франс». В нем приняли участие мэр Парижа и премьер министр страны. Именно здесь 6 лет назад произошла первая атака террористов. После этого Анн Идальго и Жан Кастекс посетили концертный зал «Батаклан» и близлежащие рестораны, посетители которых тогда также пострадали. В рамках траурной церемонии были зачитаны имена всех 90 погибших в «Батаклане». Также, как ожидается, минутой молчания почтут память жертв и французские футболисты, которые сегодня сыграют с Казахстаном. Матч начнется с минуты молчания.

В результате нападения 2015 года пострадавшими признаны более 2 тысяч человек, около 130 из них скончались, более 400 были серьезно ранены, один из выживших позднее совершил самоубийство в психиатрической лечебнице.

В пятую годовщину терактов в прошлом году из-за пандемии были почти полностью отменены траурные мероприятия. Местные СМИ утверждают, что в связи с этим гражданам и родственникам погибших в этом году было особенно важно почтить память жертв


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