Писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии

Таким образом она выразила протест против планов властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*». Об этом Петрушевская пишет в своем ФБ. Писательница получила госпремию России в 2002 году. Ранее Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Международный мемориал». Вслед за этим прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал». Надзорные ведомства считают, что «Мемориал» «систематически нарушает закон об «иноагентах», и оправдывает деятельность террористических и экстремистских организаций.

Писатель и драматург Людмила Петрушевская сообщила, что отдаст денежное вознаграждение за Госпремию на благотворительность. Об этом она сказала «Эху Москвы».

Людмила Петрушевская добавила, что отказалась от Госпремии, так как ей ее вручал президент России Владимир Путин.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.