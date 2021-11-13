В Нидерландах по запросу США арестован гражданин России Денис Дубников

Американский Минюст обвиняет его в отмывании денег, полученных с помощью кибератак. Как сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, агенты ФБР задержали Дубникова еще в Мексике и в сопровождении агентов ФБР на самолете отправили в Голландию, которая выдает подозреваемых по запросу США. Бух отметил, что защита пока не соглашается на экстрадицию. По словам адвоката, Дубникову в США грозит до 20 лет тюрьмы.
2021-11-13T15:35:18+03:00
2021-11-13T15:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 13 ноября 2021
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