На Пушкинской площади задержали двух участников одиночных пикетов

По сведениям правозащитного проекта «ОВД-инфо*», одна из задержанных протестовала против онлайн-голосования, второй стоял с плакатом «За свободу политзаключенных».

Сегодня же у администрации президента прошел одиночный пикет в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Он проходит по уголовному делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Зуеву вменяют хищение более 21-го миллиона рублей. В СИЗО его перевели после перенесенной операции на сердце. Своей вины он не признаёт.

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