Белорусский руководитель Александр Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов ракетных комплексов «Искандер». В интервью журналу «Национальная оборона» он сказал, что они необходимы для укрепления западного и южного направлений. По его словам, у имеющихся в Белоруссии комплексов «Полонез» недостаточная дальность пуска.