Белорусский руководитель Александр Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов ракетных комплексов «Искандер». В интервью журналу «Национальная оборона» он сказал, что они необходимы для укрепления западного и южного направлений. По его словам, у имеющихся в Белоруссии комплексов «Полонез» недостаточная дальность пуска.
2021-11-13T15:32:04+03:00
2021-11-13T15:32:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2935374-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 13 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…
Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Мне, как и любому кавказцу, надоело это вечное обвинение по любому происшествию. Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни…