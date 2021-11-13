Писатель Людмила Петрушевская отдаст денежное вознаграждение за Госпремию на благотворительность

Писатель и драматург Людмила Петрушевская отдаст денежное вознаграждение за Госпремию, от которой она отказалась, на благотворительность. Об этом Петрушевская рассказала «Эху Москвы».

«Деньги, тысячу долларов, которые я получила, я раздам инвалидам, я не буду отдавать это советскому государству, которое советское изначально и сейчас. Отдам инвалидам, я уже знаю кому, я 10 лет помогаю инвалидам из города Порхова», – пояснила писательница.

Наградной значок Петрушевская отдаст в музей. «А значок этот, я думаю, значок этот им не принадлежит, он мой, я его отдам в музей, кто возьмет, тот возьмет. Он будет не у меня, но он будет существовать, потому что это премия за пьесу «Московский хор», за пьесу, в которой говорится об убитых, о казненных», – рассказала она.

Людмила Петрушевская сообщила об отказе от Госпремии, которую ей в 2003 году вручил президент Владимир Путин, в ответ на попытки властей ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал*».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.