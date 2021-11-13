Прокуратура Перми проверит любительский клип рэп-исполнителя Оксимирона с кадрами стрельбы в школе

Прокуратура Перми по жалобе местного священника проверит любительский клип рэп-исполнителя Оксимирона с кадрами стрельбы в школе, который до этого уже запрещали.

После выхода первого за 6 лет молчания альбома Оксимирон снова оказался в центре внимания. Интерес к рэп-исполнителю даже проявила Русская православная церковь. Правда, не из-за только что выпущенного материала. Священник Пермской епархии Игорь Ануфриев вспомнил о клипе на песню рэпера «Последний звонок», выпущенный много лет назад, видео сделали поклонники исполнителя. В ролик они включили фрагменты из эстонского фильма, в котором подростки устроили стрельбу в школе из-за конфликта с одноклассниками. Священник призвал прокуратуру отреагировать на это видео, отметив, что его могут посмотреть даже дошкольники, поскольку ссылку можно легко найти в интернете.

Прокуратура претензии священника приняла к сведению и обещала их рассмотреть, сказали в надзорном ведомстве. Три года назад Роскомнадзор потребовал от видеохостинга youtube и соцсети В контакте заблокировать любительское видео на песню Оксимирона «Последний звонок». Это произошло после того как в Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл огонь, убив 20 и ранив почти 70 человек. В тексте песни описывается стрельба в школе.

Оксимирон на призывы священника запретить видео на песню «Последний звонок» никак не отреагировал.