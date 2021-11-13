Минцифры объявило тендер на сбор данных об утечках личной информации о гражданах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило тендер на сбор данных об утечках личной информации о гражданах.

Минимальная стоимость работ на сайте госзакупок составляет почти 70 миллионов рублей. При этом, как ожидается, исполнитель будет обязан следить за появлением похищенных персональных данных россиян на форумах как с открытым, так и с ограниченным доступом, в социальных сетях, в комментариях к публикациям, а также в специальных приложениях для обмена текстом. В Министерстве утверждают, что эта работа поможет своевременно реагировать на утечки данных.

Вместе с тем эксперты, опрошенные газетой «КоммерсантЪ» считают, что эти технологии не помогут уменьшить количество случаев, когда данные граждан утекают в открытый доступ. Зато повысят раскрываемость подобных преступлений.

Накануне в различных телеграмм-каналах появилась информация о гражданах, которые якобы купили сертификаты о вакцинации. По словам владельца одного из чатов, стоимость информации об одном человеке составляет всего 30-40 рублей.

Программа начнет работать уже в январе будущего года. Подать же заявку для участия в тендере надо до пятницы.