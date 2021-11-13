Власти Польши рассматривают возможность закрытия других переходов и ж/д движения на польско-белорусской границе

Об этом в эфире радио Эр-эм-эф заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Варшава считает организатором миграционного кризиса на границе. По словам министра, Белоруссия — важное транзитное государство, в том числе при транспортировке товаров из Китая. 9 ноября Польша закрыла пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.

По словам президента России Владимира Путина, государства Запада сами создали миграционные кризисы. Владимир Путин ранее заявил, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС.

На этом фоне пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт заявила, что Белоруссия всегда готова к диалогу с Западом по разрешению миграционного кризиса. Таким образом она прокомментировала возможные переговоры Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель, о желательности которых недавно говорил Владимир Путин.